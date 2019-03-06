Дмитрий Губерниев: "Мне не интересна Вяльбе и ее мнение"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его не интересует мнение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Ранее он раскритиковал тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам за неудачную тактику на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

- У лыж рейтинги неплохие, но так или иначе они уступают биатлону, - приводит слова Губерниева "Спорт день за днем". - Чтобы их раскрутить, нужна целая система – подход всех заинтересованных сторон. А так я вижу, что с одной стороны заинтересованность есть, а с другой нет.

Сказала ли Вяльбе "спасибо" за популяризацию лыж? Так как я нахожусь на биатлоне, Елена Вальерьевна мне совсем не интересна, равно как и ее мнение.

На чемпионате мира в Зефельде сборная России по лыжным гонкам завоевала восемь наград: пять серебряных медалей и три бронзы.

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