Дмитрий Губерниев: «Да, ребята... бедный Большунов!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал катастрофой результат российского лыжника Александра Большунова в гонке преследования в рамках многодневки «Ски тур». Большунов, который лидировал в общем зачете «Ски тура» перед началом гонки, финишировал седьмым, уступив шести норвежцам.

— Да, ребята... бедный Большунов! — написал в своем Telegram-канале Губерниев. — Такого залета по лыжам я не припомню! Теперь понятно, почему безоговорочно сильнейший лыжник планеты до сих пор не чемпион мира и Олимпийских игр! Сегодня Саша после финиша шел просто синий от горя, проиграл Гольбергу, которого Большунов сильнее на порядок, 2,5 мин! Катастрофа!