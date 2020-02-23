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Дмитрий Губерниев: «Да, ребята... бедный Большунов!»

17:02
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал катастрофой результат российского лыжника Александра Большунова в гонке преследования в рамках многодневки «Ски тур». Большунов, который лидировал в общем зачете «Ски тура» перед началом гонки, финишировал седьмым, уступив шести норвежцам.

— Да, ребята... бедный Большунов! — написал в своем Telegram-канале Губерниев. — Такого залета по лыжам я не припомню! Теперь понятно, почему безоговорочно сильнейший лыжник планеты до сих пор не чемпион мира и Олимпийских игр! Сегодня Саша после финиша шел просто синий от горя, проиграл Гольбергу, которого Большунов сильнее на порядок, 2,5 мин! Катастрофа!

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