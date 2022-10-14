Губерниев о выборах президента СБР: «Есть открытое вмешательство других людей. Они получили по шапке»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» предстоящие выборы президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Выборы — это всегда интриги и скандалы. Другой вопрос, что там есть открытое вмешательство других людей. Которые, насколько я знаю, получили по шапке от высоких начальников из Москвы. И все начали резко переобуваться. Дайте биатлонистам разобраться самим! И пусть победит сильнейший», — сказал Губерниев «СЭ».

На пост главы СБР претендуют Виктор Майгуров и Алексей Нуждов.