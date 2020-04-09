Директор по проведению гонок FIS не исключил отмену лыжного Кубка мира-2020/21

Директор по проведению гонок FIS Пьер Миньере не исключает, что сезон-2020/21 Кубка мира по лыжным гонкам может быть отменен из-за пандемии коронавируса.

— В мае будет обсуждаться вопрос возможных изменений в сезоне-2020/21, — цитирует VG Миньере. — Самое оптимальное решение — это сокращение календаря, хотя до лета еще рано говорить о чем-то конкретном. Возможна и отмена соревнований. Если участники не смогут свободно перемещаться из страны в страну, то провести сезон будет невозможно. Если в одном месте будет разрешено присутствие максимум 100 человек, то гонок также не будет. Требуется большая гибкость в этом вопросе. Самая большая проблема — это то, что есть правила, которым мы должны следовать. Отмены гонок в последнюю минуту стоят больших денег, мы видели это в Осло прошлой зимой. Проведение Кубка мира даже в два-три этапа очень важно для нашей телеаудитории, но мы даже не знаем, останутся ли наши спонсоры. Ситуация отразится на всех странах, командах и организаторах.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 518 773 человека. Умерших — 88 505, выздоровевших — 330 589.

По данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, в России коронавирус выявлен у 8 672 человек, зарегистрированы 63 летальных случая, выздоровело 580 человек.