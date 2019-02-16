Диггинс выиграла спринт на этапе Кубка мира в Италии, Непряева выбыла в полуфинале

Американка Джессика Диггинс стала первой в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Италии. Второе место заняла немка Сандра Рингвальд, третье - шведка Йоханна Хагстрем.
Россиянка Наталья Непряева выбыла в полуфинале. Наталья Матвеева, Юлия Белорукова и Татьяна Алешина закончили выступления в четвертьфинале.
Лыжные гонки
Конь (Италия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. Джессика Диггинс (США) - 3.32,73
2. Сандра Рингвальд (Германия) - отставание 0,11
3. Йоханна Хагстрем (Швеция) - 0,86
4. Ане Стенсет (Норвегия) - 1,31
5. Сейди Бьорнсен (США) - 2,23
6. Ева Уревц (Словения) - 2,32
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