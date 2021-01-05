Диггинс выиграла индивидуальную гонку на «Тур де Ски», Ступак стала четвертой

В итальянском Тоблахе прошла женская индивидуальная гонка в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».

Победу одержала представительница США Джессика Диггинс. Второй результат — у ее соотечественницы Рози Бреннан, бронзу завоевала шведка Эбба Андерсон. Лучшая из россиянок, Юлия Ступак заняла четвертую строчку, уступив 3,5 секунды в борьбе за третье место.

Лыжные гонки

Тоблах (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (С)

1. Джессика Диггинс (США) — 25.14,5

2. Рози Бреннан (США) — отставание 14,8

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 22,2

4. Юлия Ступак (Россия) — 25,7

5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 31,3

6. Татьяна Сорина (Россия) — 35,6

10. Алиса Жамбалова (Россия) — 56,9

16. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.14,0

17. Анна Нечаевская (Россия) — 1.15,3

21. Наталья Непряева (Россия) — 1.25,7

24. Христина Мацокина (Россия) — 1.41,3