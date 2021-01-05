Диггинс выиграла индивидуальную гонку на «Тур де Ски», Ступак стала четвертой
В итальянском Тоблахе прошла женская индивидуальная гонка в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».
Победу одержала представительница США Джессика Диггинс. Второй результат — у ее соотечественницы Рози Бреннан, бронзу завоевала шведка Эбба Андерсон. Лучшая из россиянок, Юлия Ступак заняла четвертую строчку, уступив 3,5 секунды в борьбе за третье место.
Лыжные гонки
Тоблах (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (С)
1. Джессика Диггинс (США) — 25.14,5
2. Рози Бреннан (США) — отставание 14,8
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 22,2
4. Юлия Ступак (Россия) — 25,7
5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 31,3
6. Татьяна Сорина (Россия) — 35,6
10. Алиса Жамбалова (Россия) — 56,9
16. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.14,0
17. Анна Нечаевская (Россия) — 1.15,3
21. Наталья Непряева (Россия) — 1.25,7
24. Христина Мацокина (Россия) — 1.41,3
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