Дементьев отреагировал на возможное использование запрещенной смазки шведскими и норвежскими лыжниками

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев прокомментировал «СЭ» обвинения шведских и норвежских лыжников в применении фторосодержащей смазки на Кубке Скандинавии.

«На самом деле здесь очень сложно доказать какое-то мошенничество. Не придумано средств обнаружения фторсодержащих веществ на лыжах. Просто запрещено это использовать. Ну и в продаже в Европе соответственно нельзя найти такие вещества. Очень много старых остатков может быть на лыжах. И все это понимают. Если бы было какое-то первое наказание со стороны Федерации, это было бы показателем. А раз так, такие вещества можно использовать. И все начнут это делать. Хуже всего, когда нет урока для всех», — сказал Дементьев «СЭ».

Олимпийский чемпион также рассказал, какая в России ситуация с фторсодержащими смазками.

«У нас в стране нет понимания, что фтор — что-то запрещенное. В России бы вообще обратили внимания. А там наказать никак не могут, потому что, видимо, документально это никак не закреплено. Может это специально сфабрикованное дело. На фоне России это было бы сложно сделать. Можно только поймать спортсмена за руку. На сто процентов по лыжам сложно определить фтор. Машина не дает гарантированного результата», — добавил Дементьев.

На прошлой неделе несколько спортсменов прибыли на соревнования, проходящие в шведском Фалуне, чтобы подготовиться к предстоящим Олимпийским играм.

Главный судья соревнований отправил письмо в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) о том, что спортсмены использовали лыжные смазки с фтором, который запрещен. На данный момент имена нарушителей не разглашаются.