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«Да, детка! Первый подиум есть». Ступак прокомментировала победу в эстафете Кубка мира

10:27
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Российская лыжница Юлия Ступак в своем Instagram прокомментировала победу команды в эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Российскую команду представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Да, детка! Первый подиум есть. Всем спасибо», — написала Ступак.

Третий этап Кубка мира состоится в Давосе (Швейцария) 11-12 декабря.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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