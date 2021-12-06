«Да, детка! Первый подиум есть». Ступак прокомментировала победу в эстафете Кубка мира

Российская лыжница Юлия Ступак в своем Instagram прокомментировала победу команды в эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Российскую команду представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Да, детка! Первый подиум есть. Всем спасибо», — написала Ступак.

Третий этап Кубка мира состоится в Давосе (Швейцария) 11-12 декабря.