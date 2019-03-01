"Что ты делаешь, Норвегия?". Белорукова удивлена решением поставить Йохауг на четвертый этап

Российская лыжница Юлия Белорукова удивлена решение тренерского штаба сборной Норвегии поставить на четвертый этап эстафеты в рамках чемпионата мира в Зеефельде Терезу Йохауг. На финише она проиграла шведке Стине Нильссон и завоевала серебро. Россия стала третьей.

– Мы были удивлены тем, что Йохауг поставили на четвертый этап, – цитирует Белорукову Dagbladet. – Что ты делаешь, Норвегия? Она хорошо выступает на втором этапе. Там она может создать преимущество. На финише Тереза не так сильна, хотя и выступила все равно мощно. Не думала, что Швеция опередит Норвегию. Однако я рада, что на ЧМ наконец выиграла другая страна.