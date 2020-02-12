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Что происходит с Устюговым? Объясняет Вяльбе

20:30
Сергей Устюгов. Фото Instagram
Сергей Устюгов. Фото Instagram
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «СЭ» отметила, что не понимает, что выбило из колеи Сергея Устюгова.

— Что происходит с Сергеем Устюговым, который после второго места на «Тур де Ски» никак не придет в себя?

— Даже его тренер Маркус Крамер пока не может сказать, что происходит. Думаю, уже весной они проанализируют свой тренировочный план и поймут, в чем проблема. После болезни у него уже прошло недели три, если не больше. Форма уходит после антибиотиков. Знаю, что он их не принимал. Поэтому непонятно, что его так выбило из колеи. Но в любом случае, будем надеяться, что даже если концовка этого сезона будет не самой удачной, в следующем году на чемпионате мира Сергей все покажет. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Вяльбе читайте — здесь

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