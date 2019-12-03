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Что происходит с нашими лыжами и биатлоном? Онлайн «СЭ» в Youtube

10:25
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Сегодня в 15:00 обозреватели «СЭ» Владимир Иванов и Наталья Марьянчик в прямом эфире на нашем канале в Youtube обсудят старт сезона в Кубках мира по лыжным гонкам и биатлону.

Основные темы:

— Почему наши лыжники-мужчины остались без медалей на первом этапе Кубка мира в Руке?

— Кто виноват в дисквалификации Сергея Устюгов в спринте?

— Реально ли соперничать с Клебо и Йохауг в общем зачете Кубка мира?

— Пошел ли на пользу сборной России по биатлону скандал с определением состава на первые этапы Кубка мира?

— Может ли Матвей Елисеев стать новым лидером нашей мужской команды?

— Вернуться ли основу в этом сезоне Екатерина Глазырина и Ирина Старых?

— Отъезд в Словению Ольги Подчуфаровой — это кадровый провал или незначительное событие?

— Отражается ли на наших спортсменах и тренерах угроза лишения флага из-за допингового скандала?

Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00

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