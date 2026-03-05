Крянин — о серебре Коростелева на молодежном ЧМ: «Медаль есть — уже хорошо»

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин в разговоре с «СЭ» отреагировал на второе место Савелия Коростелева в масс-старте на 20 км на молодежном чемпионате мира в Лиллехаммере.

«Медаль есть — уже хорошо. Здорово, безусловно. Только жаль, что не первое место», — сказал Крянин «СЭ».

22-летний Коростелев показал результат 43 минуты 32,8 секунды. Он отстал от победителя — немца Элиаса Кека на 0,3 секунды. Третье место занял канадский лыжник Ксавье Маккивер.

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