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Лыжные гонки

5 марта, 15:41

Крянин — о серебре Коростелева на молодежном ЧМ: «Медаль есть — уже хорошо»

Александр Абустин
корреспондент

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин в разговоре с «СЭ» отреагировал на второе место Савелия Коростелева в масс-старте на 20 км на молодежном чемпионате мира в Лиллехаммере.

«Медаль есть — уже хорошо. Здорово, безусловно. Только жаль, что не первое место», — сказал Крянин «СЭ».

22-летний Коростелев показал результат 43 минуты 32,8 секунды. Он отстал от победителя — немца Элиаса Кека на 0,3 секунды. Третье место занял канадский лыжник Ксавье Маккивер.

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Савелий Коростелев
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