Тихонов отреагировал на информацию о портрете Александра Большунова для мотивации норвежских спортсменов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова тренер норвежских дистанционщиков Эйрика Мюра Носсума о портрете Александра Большунова для мотивации спортсменов.

«Это говорит о том, что норвежцы боятся! А скорее всего, до них наконец-то дошло, что нас нужно уважать и почитать по-настоящему. Большунов — большой спортсмен, которого нужно уважать», — сказал Тихонов «СЭ».

По итогам Кубка мира-2021/22 россиянин Большунов в личном зачете занял второе место (878 очков). Лидером стал норвежец Йоханнес Клебо, у которого на счету 1375 очков.

На Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, масс-старте, а также в эстафете вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым.