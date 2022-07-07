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Сегодня, 12:15

Тихонов ответил на вопрос о возможной смене гражданства лыжниками из-за отсутствия призовых на Кубке России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на вопрос «СЭ» о возможной смене гражданства российскими лыжниками из-за отсутствия призовых за выступление на Кубке России.

«Российские лыжники будут менять гражданство? Все может быть. Только куда ехать? Кто примет? Если будут принимать — дай бог. А потом мы начинаем кого-то ругать, когда сами во всем виноваты. О чем мы говорим? Никто не виноват, кроме нас», — сказал Тихонов «СЭ».

В конце февраля Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой.

Александр Тихонов
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