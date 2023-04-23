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Сегодня, 11:42

Четырехкратный чемпион мира лыжник Холунн объявил о завершении карьеры

Руслан Минаев
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Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Сейчас я принял окончательное решение завершить свою лыжную карьеру. Это был трудный выбор, но с двумя маленькими детьми и множеством проектов на стороне кажется правильным дать дорогу другим, голодным спортсменам, которые все еще могут выполнять работу, необходимую для борьбы за медали домашнего чемпионата мира в 2025 году.

Это были 8 лет в сборной, 145 стартов на этапах Кубка мира и 8 медалей чемпионатов мира и Олимпийских игр, и не в последнюю очередь бесчисленное множество хороших воспоминаний и впечатлений от сборов и гонок, которые я хотел бы не забывать. И хотя сейчас я завершаю спортивную карьеру, лыжные гонки навсегда останутся моей большой страстью», — сообщил 34-летний спортсмен на своей странице в соцсети.

Холунн является четырехкратным чемпионом мира — в период с 2019 по 2023 год. Также он дважды становился призером Олимпийских игр — бронза Пхенчхана-2018 и серебро Пекина-2022.

Его дебют в Кубке мира состоялся в 2009 году.

Ханс Кристер Холунн
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