Чешская лыжница Беранова объяснила оскорбления в адрес Большунова

Чешская лыжница Тереза Беранова объяснила свои оскорбительные высказывания в адрес россиянина Александра Большунова. В интервью aktualne.cz Беранова раскритиковала Большунова за поведение на финише в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Лахти, а также назвала российских болельщиков, пишущих оскорбления в интернете, «пустоголовыми».

«В интервью я говорила в первую очередь о финише эстафеты в Лахти, где Александр Большунов действовал неправильно, что он, возможно, понял позже, — цитирует ТАСС Беранову. — Но даже в этом случае я не могу понять его поведения. Мне довелось оказаться в похожей ситуации на чемпионате мира по лыжным гонкам до 23 лет, где меня оттолкнула с первого места россиянка Фалеева, но я никогда бы не подумала так агрессивно повести себя по отношению к ней.

Александр Большунов гораздо опытнее, он принадлежит к лучшим лыжникам мира, и мы должны равняться на них. Вот почему я думаю, что он, будучи профессионалом, не должен давать волю своим эмоциям".