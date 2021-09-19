Червоткин выиграл масс-старт на чемпионате мира по лыжероллерам с отрывом в более чем 5 минут
13:58
Россиянин Алексей Червоткин одержал победу в масс-старте на дистанции 15 км на чемпионате мира по лыжероллерам, который проходит в Валь-ди-Фиемме (Италия).
Отрыв Червоткина от ближайшего преследователя, Пола Пепени из Румынии составил 5 минут 55,3 секунды. Третье место занял Маттео Танэл из Италии (отставание — +7.28,5).
Другой россиянин, Евгений Дементьев занял 5-е место (+7.41,8), еще один представитель России Александр Терентьев стал 14-м (+12.10,5).
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю