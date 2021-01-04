Червоткин признал, что был виноват в столкновении с Беловым

Тренер сборной России Маркус Крамер в интервью «СЭ» заявил, что Алексей Червоткин и Евгений Белов помирились после столкновения на финишном отрезке второго этапа «Тур же ски». Этот инцидент лишил обоих лыжников шансов на подиум, Червоткин был наказан тремя минутами штрафа, которые лишили его шансов на борьбу за высокое место в общем зачете многодневки.

— Я знаю, что они поговорили вечером, — рассказал Крамер. — Алексей посмотрел кадры замедленного повтора и признал, что он был виноват в столкновении. Но и Евгений тоже понимает, что бороться в первую очередь нужно против соперников из других команд, а не из своей. Такие вещи на трассе порой случаются, ничего особенного тут нет. Но тяжело, когда сталкиваются ребята из одной команды. Никто не понял, конечно, почему они вместо того, чтобы быстро вскочить и бежать на финиш, стали выяснять отношения сразу после падения. Но мне кажется, просто оба были в шоке.

— Вы говорили после этого с тренером Червоткина Юрием Бородавко?

— Конечно. Мы все обсудили, все нормально. Червоткина ведь дисквалифицировали сразу за два эпизода: метров за 500 до того спуска, где они упали, он поменял лыжню и помешал одному из гонщиков. Но при этом я считаю, что три минуты штрафа — это слишком много. Вполне достаточно было бы желтой карточки или хотя бы минутного штрафа.

— Что думают о столкновении русских тренеры из других команд?

— Все прекрасно понимают, что в российской команде супер-высокая конкуренция. Чтобы гарантировать себе место на следующем этапе Кубка мира, нужно в каждой гонке минимум попадать в топ-10. С одной стороны, это здорово, но с другой — порой случаются вот такие эпизоды. У нас не командный вид спорта, каждый сражается за свой собственный результат. Но важно делать это в рамках правил.

(Наталья Марьянчик)

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