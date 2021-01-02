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Червоткин получил три минуты штрафа за столкновение с Беловым

19:16
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Организаторы лыжной многодневки «Тур де Ски» вынесли свое решение по столкновению в конце гонки на 15 километров с общего старта. Российский лыжник Алексей Червоткин получил три минуты штрафа за столкновение с соотечественником Евгением Беловым.

Червоткин пришел к финишу седьмым с отставанием 42,6 секунды от победителя — Александра Большунова. После штрафа его результат — 61-е место с отставанием 3 минуты 42,6 секунды.

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