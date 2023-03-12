Червоткин — о шоу-гонках в лыжах: «Раз FIS нас отстранила, они ни на что не делают ставку»

Олимпийский чемпион Алексей Червоткин рассказал о своих впечатлениях от нового лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» в Казани и спринтерской шоу-гонки, а также поделился мнением по поводу введения в лыжном спорте соревнований в развлекательной манере.

«С детьми бежал в первый раз. Это хорошая практика, особенно для ребят. Для них очень важно посоревноваться с именитыми спортсменами, повариться в этой атмосфере. Очень круто, когда проводятся подобные мероприятия. Это шоу, но все относятся к нему серьезно. Всегда есть спортивная борьба, сегодня она была плотная. В таком раскладе надо определять — кто сильнее в спортивном плане. Стоит ли делать в лыжах что-то подобное матчам звезд в хоккее и футболе? Что-то подобное есть. У нас все-таки индивидуальный вид спорта. А командная гонка, например, была сегодня. Мы не можем выйти на лыжах играть в хоккей или в футбол. FIS делает ставку на спринты, чтобы увеличивать зрелищность? Раз они нас отстранили, значит ни на что они ставку не делают», — сказал Червоткин.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила представителей России и Белоруссии до особого распоряжения.