Червоткин — о конфликте с Беловым: «Каждый останется при своем мнении»
Российский лыжник Алексей Червоткин вернулся к конфликту с партнером по команде Евгением Беловым, с которым они столкнулись на трассе по ходу этапа «Тур де Ски» в Швейцарии.
Этот инцидент лишил обоих лыжников шансов на подиум, Червоткин был наказан тремя минутами штрафа, которые лишили его шансов на борьбу за высокое место в общем зачете многодневки.
«Хотело бы бежать под более поздним номером. Интереснее догонять, чем смотреть на то, как догоняют тебя, — сказал Червоткин в интервью «Матч ТВ». — На финише хорошо сработали. У нас была сильная группа, которая подтягивала друг друга.
Конфликт с Беловым? У него своя точка зрения, у меня — своя. Я смотрел замедленный повтор. Не буду ничего высказывать. Каждый останется при своем мнении.
Безусловно, мы одна команда. Пройдет время и все наладится».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю