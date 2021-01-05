Российский лыжник Алексей Червоткин вернулся к конфликту с партнером по команде Евгением Беловым, с которым они столкнулись на трассе по ходу этапа «Тур де Ски» в Швейцарии.

Этот инцидент лишил обоих лыжников шансов на подиум, Червоткин был наказан тремя минутами штрафа, которые лишили его шансов на борьбу за высокое место в общем зачете многодневки.

«Хотело бы бежать под более поздним номером. Интереснее догонять, чем смотреть на то, как догоняют тебя, — сказал Червоткин в интервью «Матч ТВ». — На финише хорошо сработали. У нас была сильная группа, которая подтягивала друг друга.

Конфликт с Беловым? У него своя точка зрения, у меня — своя. Я смотрел замедленный повтор. Не буду ничего высказывать. Каждый останется при своем мнении.

Безусловно, мы одна команда. Пройдет время и все наладится».