Червоткин и Белов поссорились после падения на финише масс-старта «Тур де Ски»

Россиянин Алексей Червоткин и Евгений Белов попали в десятку лучших по итогам масс-старта на «Тур де Ски» в Швейцарии.

Российские спортсмены боролись за подиум, но в последнем повороте столкнулись друг с другом и упали. Они смогли завершить гонку: Червоткин стал седьмым, Белов — девятым.

После финиша лыжники эмоционально обсуждали произошедшее. Но, в конце концов, помирились.