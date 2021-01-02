Червоткин и Белов поссорились после падения на финише масс-старта «Тур де Ски»
17:28
Россиянин Алексей Червоткин и Евгений Белов попали в десятку лучших по итогам масс-старта на «Тур де Ски» в Швейцарии.
Российские спортсмены боролись за подиум, но в последнем повороте столкнулись друг с другом и упали. Они смогли завершить гонку: Червоткин стал седьмым, Белов — девятым.
После финиша лыжники эмоционально обсуждали произошедшее. Но, в конце концов, помирились.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю