Червоткин дисквалифицирован по итогам масс-старта после столкновения с Беловым

Российский лыжник Алексей Червоткин дисквалифицирован с «Тур де Ски». Такое наказание он получил «за создание помехи на трассе».

Боровшиеся за призовые места Червоткин и Евгений Белов столкнулись на финишном спуске и упали, потеряв шансы на медали.

Поскольку было определено, что Червоткин снес Белова, результат Алексея — он финишировал седьмым — был аннулирован.