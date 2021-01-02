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Червоткин дисквалифицирован по итогам масс-старта после столкновения с Беловым

18:08
Алексей Червоткин. Фото Андрей Аносов, СБР.
Алексей Червоткин. Фото Андрей Аносов, СБР.
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Российский лыжник Алексей Червоткин дисквалифицирован с «Тур де Ски». Такое наказание он получил «за создание помехи на трассе».

Боровшиеся за призовые места Червоткин и Евгений Белов столкнулись на финишном спуске и упали, потеряв шансы на медали.

Поскольку было определено, что Червоткин снес Белова, результат Алексея — он финишировал седьмым — был аннулирован.

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