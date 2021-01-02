Червоткин дисквалифицирован по итогам масс-старта после столкновения с Беловым
18:08
Российский лыжник Алексей Червоткин дисквалифицирован с «Тур де Ски». Такое наказание он получил «за создание помехи на трассе».
Боровшиеся за призовые места Червоткин и Евгений Белов столкнулись на финишном спуске и упали, потеряв шансы на медали.
Поскольку было определено, что Червоткин снес Белова, результат Алексея — он финишировал седьмым — был аннулирован.
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