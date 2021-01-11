Чернышенко заявил, что российские спортсмены позитивно начали год

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены успешно приняли участие в 15 крупнейших международных соревнованиях, которые прошли в конце 2020 года и в период новогодних каникул.

«Наши спортсмены позитивно начали новый год. На международных соревнованиях уже выиграли 46 медалей: 26 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. К примеру, по итогам Кубка мира по лыжным гонкам, «Тур де Ски» в Швейцарии, Италии наша сборная завоевала 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. До конца января пройдет еще ряд международных соревнований по лыжным гонкам, санному и конькобежному спорту, пожелаем нашим спортсменам успехов!», — приводит слова Чернышенко пресс-служба Минспорта.

Вице-премьер также рассказал, что в этом году продолжится работа по подготовке и проведению в России чемпионата Европы по футболу, который был перенесен из-за пандемии с 2020 на 2021 год.