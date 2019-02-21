14:44 | Лыжные гонки

Черчесов пожелал российским лыжникам удачи в "родной Австрии"

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пожелал удачи российским лыжникам на стартующем чемпионате мира по лыжным гонкам. Состязания в австрийском Зефельде стартовали сегодня.

"Стартует ваш турнир, и наша футбольная сборная, и я в частности, хочу пожелать вам хорошего старта в моей родной Австрии. Мы болеем за вас, у вас очень хорошая команда, будем держать за вас кулачки", - сказал Черчесов в видеообращении, опубликованном в Инстаграме комментатора Дмитрия Губерниева.

Черчесов с 1996 по 2002 год защищал ворота австрийского "Тироля", а в 2004 году начал в Австрии тренерскую карьеру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Связался с усами футбольной надежды , наш блестящий Станислав Черчесов пожелал удачи нашим лыжникам !!!!! Футболисты молодцы , а лыжники огромные молодцы !!! Вперёд , сегодня спринтерские гонки !!!!! Все на лыжи !!!! Цвет настроения - лыжи !!!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #цветнастроениялыжи #сборнаяроссии #черчесов #усынадежды #лыжисдмитриемгуберниевым

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) 21 Фев 2019 в 2:17 PST

Ранее видеообращения для сборной России также оставили певцы Филипп Киркоров и Николай Басков.

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