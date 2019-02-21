Черчесов пожелал российским лыжникам удачи в "родной Австрии"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пожелал удачи российским лыжникам на стартующем чемпионате мира по лыжным гонкам. Состязания в австрийском Зефельде стартовали сегодня.

"Стартует ваш турнир, и наша футбольная сборная, и я в частности, хочу пожелать вам хорошего старта в моей родной Австрии. Мы болеем за вас, у вас очень хорошая команда, будем держать за вас кулачки", - сказал Черчесов в видеообращении, опубликованном в Инстаграме комментатора Дмитрия Губерниева.

Черчесов с 1996 по 2002 год защищал ворота австрийского "Тироля", а в 2004 году начал в Австрии тренерскую карьеру.

Ранее видеообращения для сборной России также оставили певцы Филипп Киркоров и Николай Басков.