Чепалова возглавила Федерацию лыжных гонок Марий Эл

Министр спорта Республики Марий Эл Сергей Мухортов предложил кандидатуру Юлии Чепаловой на пост главы Федерации лыжных гонок региона. Трехкратная олимпийская чемпионка в возрасте 48 лет заняла эту должность.

«Всем добрый день. Рада представиться. С сегодняшнего дня возглавила Федерацию лыжных гонок Республики Марий Эл. Работаем. Едем дальше», — написала Чепалова в своем Telegram-канале.

Сергей Мухортов, министр спорта Республики Марий Эл, предложил кандидатуру Юлии Чепаловой на пост главы Федерации лыжных гонок региона. Трехкратная олимпийская чемпионка в возрасте 48 лет заняла эту должность.

Чепалова завоевала золото на Олимпиаде 1998 года в Нагано в гонке на 30 км, в 2002 году в Солт-Лейк-Сити стала победительницей в личном спринте, а в 2006 году в Турине выиграла золото в эстафете 4x5 км. Также в ее активе победы на чемпионатах мира 2001 и 2005 годов и победа в общем зачете Кубка мира в сезоне-2000/01.