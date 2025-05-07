Лыжи
Лыжные гонки

7 мая, 18:26

Чепалова возглавила Федерацию лыжных гонок Марий Эл

Камила Абдурахманова
корреспондент

Министр спорта Республики Марий Эл Сергей Мухортов предложил кандидатуру Юлии Чепаловой на пост главы Федерации лыжных гонок региона. Трехкратная олимпийская чемпионка в возрасте 48 лет заняла эту должность.

«Всем добрый день. Рада представиться. С сегодняшнего дня возглавила Федерацию лыжных гонок Республики Марий Эл. Работаем. Едем дальше», — написала Чепалова в своем Telegram-канале.

Сергей Мухортов, министр спорта Республики Марий Эл, предложил кандидатуру Юлии Чепаловой на пост главы Федерации лыжных гонок региона. Трехкратная олимпийская чемпионка в возрасте 48 лет заняла эту должность.

Чепалова завоевала золото на Олимпиаде 1998 года в Нагано в гонке на 30 км, в 2002 году в Солт-Лейк-Сити стала победительницей в личном спринте, а в 2006 году в Турине выиграла золото в эстафете 4x5 км. Также в ее активе победы на чемпионатах мира 2001 и 2005 годов и победа в общем зачете Кубка мира в сезоне-2000/01.

Источник: Telegram-канал Юлии Чепаловой
Юлия Чепалова
