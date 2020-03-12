Чепалова рассказала, чем она занимается после завершения карьеры

Бывшая лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова в интервью «СЭ» рассказала, чем она занимается после того, как завершила выступления.

— У меня пятеро детей, но несмотря на это, я стараюсь быть активной. У меня есть помощники, и если правильно составить график, можно выкроить время на себя. Так что я еще возглавляю региональное отделение Федерации акробатического рок-н-ролла республики Коми. Занимаюсь этим довольно интенсивно уже года четыре: тренирую, работаю с детьми, ну и развиваю вид спорта в целом, конечно.

— Как вообще танцы появились в вашей жизни? Вы сами тоже танцуете?

— Акробатический рок-н-ролл — это совсем не бальные танцы, о которых все думают в первую очередь. Он требует огромной физической базы, акробатической подготовки, это очень тяжелый спорт. Не случайно его уже хотят включать в олимпийскую программу. Поначалу я, конечно, пыталась тоже танцевать, но быстро поняла: мне больше подходит тренировать, чем скакать самой. Иной раз нагрузки бывают такие, что я думаю: даже в лыжах было легче! Все-таки лыжи тебя везут, а тут все делаешь только своими ногами. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Юлии Чепаловой — здесь.