Чемпионка России Сорина: «Уровень популярности девушек и Большунова одинаковый»

Российская лыжница Татьяна Сорина 30 марта в интервью «СЭ» прокомментировала победу в гонке с раздельным стартом на чемпионате России.

«В России вырос ажиотаж к лыжным гонкам. Это ощущается и на турнирах, мы видим, сколько нам люди пишут сообщений поддерживают. Пошло на пользу то, что лыжи начали показывать по телевизору. Один лишь Большунов популярен? Не думаю, уровень популярности девушек и Большунова одинаковый», — сказала Сорина.

31 марта женщины побегут командный спринт на чемпионате России в Тюмени.

(Дмитрий Кузнецов)