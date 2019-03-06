19:48 | Лыжные гонки

Чемпионка мира-2019 Карлссон не выступит на этапе Кубка мира в Холменколлене

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Шведская лыжница Фрида Карлссон не поедет в Холменколлен, где с 9 по 10 марта пройдет этап Кубка мира. Как сообщает Aftonbladet, 19-летняя спортсменка решила выступить на юниорском чемпионате Швеции в Соллефтео.

Карлссон присоединится к национальной команде на завершающих этапах Кубка мира в Канаде. 

Напомним, на чемпионате мира в Зефельде Карлссон выиграла три медали: золотую в эстафете, серебряную в гонке на 10 километров и бронзовую в масс-старте. 

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