Чемпионка мира-2019 Карлссон не выступит на этапе Кубка мира в Холменколлене

Шведская лыжница Фрида Карлссон не поедет в Холменколлен, где с 9 по 10 марта пройдет этап Кубка мира. Как сообщает Aftonbladet, 19-летняя спортсменка решила выступить на юниорском чемпионате Швеции в Соллефтео.

Карлссон присоединится к национальной команде на завершающих этапах Кубка мира в Канаде.

Напомним, на чемпионате мира в Зефельде Карлссон выиграла три медали: золотую в эстафете, серебряную в гонке на 10 километров и бронзовую в масс-старте.

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