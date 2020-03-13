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Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет без зрителей

11:22

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет без зрителей, сообщил телеканал «Тюменское время». Решение было принято в связи с эпидимией в мире, хотя уточняется, что в Тюменской области пока нет заболевших.

— Тюменская область не на другой планете находится, мы живем в одном мире, поэтому общие угрозы актуальны и для нас , — пояснил директор департамента физкультуры, cпорта и допобразования Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=mBMEOgAqDEY

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