Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет без зрителей

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет без зрителей, сообщил телеканал «Тюменское время». Решение было принято в связи с эпидимией в мире, хотя уточняется, что в Тюменской области пока нет заболевших.

— Тюменская область не на другой планете находится, мы живем в одном мире, поэтому общие угрозы актуальны и для нас , — пояснил директор департамента физкультуры, cпорта и допобразования Тюменской области Дмитрий Грамотин.