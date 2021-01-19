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Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет без зрителей

20:23
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Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба турнира.

Данное решение было принято по соображениям безопасности после консультаций с министерством внутренних дел Баварии, Международной федерацией лыжных видов спорта и Немецкой лыжной ассоциацией. Деньги за ранее купленные билеты будут полностью.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) пройдет с 22 февраля по 7 марта.

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