Чемпионат мира-2027 пройдет в шведском Фалуне

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2027 года пройдет в шведском Фалуне, сообщает сайт Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Это решение было утверждено на заседании совета FIS. Фалун был выбран единогласно.

Чемпионат мира 2027 года по фристайлу пройдет в австрийском Монтафоне, а швейцарский Кран-Монтана примет чемпионат мира по горнолыжному спорту.

Также совет FIS проголосовал за проведение чемпионата мира по полетам на лыжах 2026 года в немецком Оберстдорфе.

Ранее Фалун принимал чемпионат мира по лыжным видам спорта в 1954, 1974, 1993 и 2015 годах.