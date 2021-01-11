Чемпион мира Александр Завьялов в интервью RT высказал свое мнение по поводу победы Александра Большунова на «Тур де Ски». По его словам, у Большунова не должно возникнуть проблем с норвежцами, даже если они примут участие в ЧМ.

«Королей в этом виде очень мало. Это те люди, которые выигрывают на Олимпийских играх длинные дистанции, — отметил Завьялов. — Тут все-таки немного другая история. Как говорится, не стоит путать божий дар с яичницей. Но на сегодняшний день он — мировой лидер с большим отрывом. Большунов отлично подготовился к сезону. Тренеры хорошо сделали свою работу. Александр начал показывать классные результаты с первых гонок КМ и получил заряд уверенности в себе. Да и в целом ребята выступили отлично. Молодые тоже подтягиваются, хотя самому Большунову не так много лет. В сборной России состоялась смена поколений. Старшие ушли, а юные дерзают и работают».

При этом, по мнению эксперта, уже сейчас можно сказать, что лидер российской сборной стал еще сильнее, несмотря на отказ норвежцев от участия как в «Туре», так и в последних этапах КМ.

«В прошлом году на «Тур де Ски» конкуренция была намного выше. Но несмотря на это, Большунов уже на старте сезона находился практически в той же форме, что и в концовке прошлого. Показательным в этом плане станет чемпионат мира. Посмотрим, как там себя проявит лидер российской сборной», — сказал Завьялов.

По мнению чемпиона мира, Большунов в состоянии не только бороться с норвежцами, если они все же вернутся на крупнейшие соревнования, но и обыгрывать их.

«Думаю, никаких проблем у Александра не будет. К слову, далеко не факт, что отдых перед чемпионатом мира, если норвежцы туда приедут, им поможет. В лыжном спорте это не всегда идёт на пользу. Здесь в соревновательный период ты всегда должен поддерживать мышцы в тонусе. Сложно весь сезон провести на летне-осенней подготовке. Думаю, норвежцы всё же соревнуются между собой, бегают», — добавил Завьялов.