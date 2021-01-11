Чемпион мира посоветовал Легкову поучиться комментаторскому мастерству у Губерниева

Чемпион мира, призер Олимпийских игр-2010 в Ванкувере Алексей Петухов считает, что бывший лыжник Александр Легков неплохо справился с ролью одного из комментаторов «Тур де Ски».

— Честно, я смотрел не так много гонок, но когда включал телевизор, то было приятно послушать человека, который разбирается в тонкостях, знает всю внутреннюю специфику лыжных гонок, — отметил «СЭ» Алексей Петухов. — Обычный комментатор может не знать таких деталей. Как эксперт он хорош, но до настоящего комментатора ему еще далеко. Ему еще стоит поучиться у того же Всеволода Соловьева, Сергея Курдюкова, Дмитрия Губерниева. Они более глобально ведут репортаж, рассказывают интересные истории, которые могут заинтересовать широкий круг. Но в целом Саша молодец. Знаю, что было много хороших отзывов о его работе. Так что желаю успехов в нелегком и новом для него деле. (Тимур Ганеев)