Чекалева и Доценко отказались заключить мировое соглашение с FIS по поводу нарушений на Играх-2014

Российские лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко отказались заключать с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) мировое соглашение, по которому они бы признавали вину в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014.

Чекалева, Доценко и Юлия Иванова оказались в числе 11 российских спортсменов, чьи апелляции на дисквалификацию со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) Спортивный арбитражный суд (CAS) в феврале прошлого года удовлетворил лишь частично. Они были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, однако пожизненный запрет на участие в Играх с них был снят.

- Из FIS пришла бумага, которая нас на 100 процентов не устроила, мы под ней не подписались, - цитирует ТАСС главу ФЛГР Елену Вяльбе. - FIS предложила нам пойти на мировую, но при условии, что мы соглашаемся с тем, что спортсменками были нарушены антидопинговые правила. Мы написали о готовности подписать документ, но без формулировки о нарушении антидопинговых правил.

Чекалева сказала, что такое подписывать не будет, поскольку не считает себя виновной. Теперь они с адвокатами занимаются этим вопросом. Но мое глубокое убеждение, что FIS просто ждет, что пройдет двухгодичный срок, и на этом вся история закончится.