Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:14

Чехия отказалась от проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила об отказе Чешской лыжной ассоциации от проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

«Из-за экономических факторов Чешская лыжная ассоциация отказалась от проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти с 31 января по 2 февраля 2025 года в Нове-Место-на-Мораве», — говорится в заявлении.

В данный момент FIS рассматривает варианты замены этапа в Нове-Место. Окончательное решение будет принято в сентябре.

1
0
Читайте также
Федерация гребли не пустила лидеров сборной России на чемпионат мира
Чемпионат Франции по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Отказались от Шипачева, дали Разину новый контракт, проводили Мозякина. Что происходит с «Металлургом» в межсезонье КХЛ
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Степановой: «Стать мамой — хорошая новость, но не надо считать ее отсутствие «потерей» для лыжных гонок»

Губерниев: «Только ****** могут рассказывать, что пропуск Степановой — это проблема»
Новости
RSS RSS
Все новости