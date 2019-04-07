Бывший тренер сборной Финляндии - норвежцам: "Пусть организуют свой Кубок астматиков"

Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюре раскритиковал слова норвежской лыжницы Астрид Якобсен. Последнее ранее заявила, что большие нагрузки приводят к увеличении числа случаев астмы.

– Это вранье и попытка оправдать себя. На самом деле нагрузки на дыхательную систему стали меньше, если сравнивать с тем, что было раньше, – цитирует Кюре is.fi. – В 70-х и 80-х была меньше этапов Кубка мира, но они длились дольше и погодные условия были сложнее. В последнее 10 лет гонки не проводятся в сильный мороз. Раньше в скандинавских странах и в России соревнования могли проходить при минус 15 и даже при минус 25. Понятно, что для дыхательной системы это сильнейший стресс.

То, что говорит Якобсен, не имеет под собой никакого основания. Никто, кроме СМИ и общественности в Норвегии, этому просто не поверит.

Думаю, что лажым будет полезно, если норвежских астматиков не будут заставлять участвовать в Кубке мира. Этому спорту не нужны больное норвежцы. Пусть организуют свой Кубок астматиков и выступают там с другими астматиками.