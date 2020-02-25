Бывший тренер сборной Финляндии: «Лыжные гонки уничтожены кабинетной игрой норвежцев»

Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюре раскритиковал политику Норвегии. Он также отметил, что спортсменам помогает руководство, занимающее ведущие посты в FIS.

— Норвежская команда конкурирует из кабинетов, чтобы обеспечивать себя медалями. Вегард Ульванг и другие норвежцы пожирают систему, — приводит слова Кюре Ilta-Sanomat. — Развитие лыжных гонок в последние 15 лет шокирует. Кто помнит, что в 2007 году чешка выиграла золото в гонке на 10 км? Германия и Италия выигрывали золото. Сейчас мы теряем Францию, Германию, Чехию, если ещё не потеряли. Лыжные гонки надо спасти от Норвегии. Норвегия сама не сдастся. Они «убивают» целые страны. В Центральной Европе лыжные гонки уничтожены кабинетной игрой.

Решения о формате соревнований и распределении денег принимаются на постах, которые оккупированы норвежцами. Эти должности обязаны занять представители Центральной Европы. Они могут превратить лыжные гонки в то, что будет интересно спортсменам и спонсорам. Кубок мира, в котором не набирается даже 25 стран, не должен проводиться. На норвежцев глупо надеяться. Нынешняя система представляет собой замкнутый круг.

Ранее Кюре уже высказывался о нечестном поведении представителей сборной Норвегии. Так, на слова норвежской лыжницы Астрид Якобсен об увеличении числа случаев астмы из-за нагрузок, он ответил, что «это вранье и попытка оправдать себя».