"Был рад, что не увидел его позади себя". Клебо - о соперничестве с Устюговым во время эстафеты на ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что чувствовал себя усталым на финише мужской эстафеты на чемпионате мира в австрийском Зефельде. 22-летний спортсмен бежал последний этап и соревновался с россиянином Сергеем Устюговым.

- На финише я был напряженным и усталым, - приводит слова Клебо NRK. - Я был рад, что не видел Устюгова в пяти секундах позади себя. Каково это - победить Устюгова? Всегда здорово выигрывать, эстафета - нечто особенное. Ты чувствуешь, что представляешь всю страну.

Норвегия выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира. Россия стала второй с отставанием в 38,8 секунды.

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