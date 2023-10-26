Бородавко заявил, что уже не реагирует на санкции FIS в отношении российских лыжников

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал ожидаемым решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение россиян и белорусов на предстоящий сезон Кубка мира.

«Решение совета FIS продлить отстранение российских спортсменов еще на один сезон для меня было ожидаемым. Мы на это уже даже не реагируем», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой в марте 2022 года. После этого организация дважды продлевала отстранение. 25 октября стало известно, что решение FIS по вопросу допуска россиян и белорусов на турниры, принятое год назад, останется в силе.