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26 октября, 00:43

Бородавко заявил, что уже не реагирует на санкции FIS в отношении российских лыжников

Алина Савинова
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал ожидаемым решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение россиян и белорусов на предстоящий сезон Кубка мира.

«Решение совета FIS продлить отстранение российских спортсменов еще на один сезон для меня было ожидаемым. Мы на это уже даже не реагируем», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой в марте 2022 года. После этого организация дважды продлевала отстранение. 25 октября стало известно, что решение FIS по вопросу допуска россиян и белорусов на турниры, принятое год назад, останется в силе.

Источник: https://tass.ru/sport/19114569
Юрий Бородавко
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