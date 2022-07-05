Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:56

Бородавко заявил, что решение FIS никак не повлияет на подготовку лыжников к новому сезону

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение FIS продлить отстранение россиян от турниров под своей эгидой до конца летнего сезона.

«В принципе все уже были готовы к этому решению, Это не звучит как-то убивающе. Мы уже говорили, что у нас есть план A и Б. Мы готовимся и ждем окончательного решения, надеемся, что это будет в октябре месяце. Это решение никак не повлияет на подготовку спортсменов к новому сезону. Мы готовы к любому решению FIS. Все все прекрасно понимают, ждут окончательного решения, как что-то неизбежное», — сказала Бородавко «СЭ».

В конце февраля FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой.

Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
0
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FIS продлил отстранение российским спортсменам от соревнований на летний сезон

Призовой фонд соревнований Кубка мира по лыжным гонкам со следующего сезона будет увеличен
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости