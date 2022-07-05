Бородавко заявил, что решение FIS никак не повлияет на подготовку лыжников к новому сезону

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение FIS продлить отстранение россиян от турниров под своей эгидой до конца летнего сезона.

«В принципе все уже были готовы к этому решению, Это не звучит как-то убивающе. Мы уже говорили, что у нас есть план A и Б. Мы готовимся и ждем окончательного решения, надеемся, что это будет в октябре месяце. Это решение никак не повлияет на подготовку спортсменов к новому сезону. Мы готовы к любому решению FIS. Все все прекрасно понимают, ждут окончательного решения, как что-то неизбежное», — сказала Бородавко «СЭ».

В конце февраля FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой.