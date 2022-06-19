Бородавко заявил, что портрет Большунова не поможет норвежцам в мотивации

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова тренера Эйрика Мюр Носсума о том, что норвежская команда использует фотографии российского лыжника Александра Большунова в качестве мотивации.

«В этом ничего нестандартного нет, в свое время и Нортуг вешал фотографию Легкова. Если они пытаются таким способом мотивировать себя, пусть делают. Хотя тот же Клебо говорил, что ему не нужен никакой мотиватор. Это все различные психологические приемы. Думаю, что это не помогает. У взрослых спортсменов мотивация должна проявляться в другом», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее норвежский лыжник Йоханнеса Клебо заявиил, что ему не нужно участие Александра Большунова в международных соревнованиях, чтобы мотивировать себя.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных турнирах, решение остается бессрочным до дальнейшего уведомления.