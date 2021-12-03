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Бородавко заявил, что фин Вуоринен наехал на лыжи Терентьева и помешал выйти в полуфинал

17:36
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Тренер лыжника Александр терентьева Юрий Бородавко прокомментировал выступление спортсмена в четвертьфинале спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Если усреднить, то результат неудовлетворительный, ожидали большего, — сказал Бородавко ТАСС. — Что касается Александра Терентьева, то мы ждали от него большего, и в прологе он показал, что был на это способен. На стадионе ему пришлось очень тяжело — сильно закислились мышцы, такое у спортсменов бывает, особенно в мороз.

Первую половину круга он прошел достаточно хорошо, с лыжами тоже проблем не было. Классический стиль у него получается лучше, но сегодня ему было по силам доходить до финала. И было видно, что финн на финишной прямой наехал ему на лыжи, случился сбой, поэтому побеждать уже было очень сложно".

Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Глеб Ретивых вылетели на стадии четвертьфинала.

Российский лыжник Александр Большунов не вышел в финал спринта свободным стилем на этапе Кубка Мира по лыжам в Лиллехаммере, проиграв в полуфинале.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13106283

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Анна Горшкова все материалы автора
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