Бородавко заявил, что Большунов пока не приступал к жестким тренировкам перед стартом сезона
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Александр Большунов пока не приступал к жестким тренировкам перед стартом сезона.
«Он тренируется по самочувствию. Состояние нормальное, но пока не приступали к жестким тренировкам. Организм пока не дает возможности чувствовать себя так, как нужно. Все будет зависеть от Александра: никакой спешки, нужно четко выдержать все эти дни, чтобы не навредить», — приводит слова Бородавко ТАСС.
В октябре Большунов перенес операцию на челюсти. Необходимость в хирургическом вмешательстве возникла из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции.
Он не примет участия в турнире категории FIS, который пройдет в Финляндии с 12 по 14 ноября.
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