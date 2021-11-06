Бородавко заявил, что Большунов пока не приступал к жестким тренировкам перед стартом сезона

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Александр Большунов пока не приступал к жестким тренировкам перед стартом сезона.

«Он тренируется по самочувствию. Состояние нормальное, но пока не приступали к жестким тренировкам. Организм пока не дает возможности чувствовать себя так, как нужно. Все будет зависеть от Александра: никакой спешки, нужно четко выдержать все эти дни, чтобы не навредить», — приводит слова Бородавко ТАСС.

В октябре Большунов перенес операцию на челюсти. Необходимость в хирургическом вмешательстве возникла из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции.

Он не примет участия в турнире категории FIS, который пройдет в Финляндии с 12 по 14 ноября.