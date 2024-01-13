Бородавко: «Возможно, где-то на Спартакиаде соперники попробуют обыграть Большунова»

Тренер сборной России Юрий Бородавко ответил на вопрос, кто и на какой дистанции мог бы составить лыжнику Александру Большунову конкуренцию в России.

«Конкуренцию составляют на каждой дистанции. В том же Кирово-Чепецке Александр выиграл у второго места менее двух секунд. Алексей Червоткин активно накатывал на финише и ему совсем немного не хватило, чтобы обыграть Большунова. Александр постепенно набирает форму и разрыв все увеличивается, так что трудно сказать, когда прервется его победная серия. После завершения этапа в Казани все разъезжаются на сбор и готовятся к Спартакиаде. Возможно, где-то на Спартакиаде соперники попробуют обыграть Александра», — цитирует Бородавко Metaratings.ru.

13 января Большунов стал победителем спринтерской гонки классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Казани. 27-летний спортсмен выиграл 14-ю гонку подряд.