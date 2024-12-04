Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:55

Бородавко: «FIS не хочет видеть наших спортсменов на международных соревнованиях»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением об отношении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) к отстраненным российским спортсменам.

«Судя по тому, какую информацию из FIS получаем сейчас, там не ждут русских и не хотят видеть нас на международных соревнованиях. Пока не изменится политическая обстановка в мире, российским спортсменам не приходится ждать послаблений санкций», — цитирует Бородавко Metaratings.ru.

Российские спортсмены не допускаются до международных турниров с марта 2022 года.

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
Читайте также
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Собянин объявил об индексации социальных выплат
Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Алина Загитова призналась, что увеличила себе губы
Популярное видео
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лыжник Ардашев выиграл масс-старт на втором этапе Кубка России

Большунов начал проходить медицинское обследование. Федерация находится в контакте со спортсменом

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости