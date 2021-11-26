Бородавко: «Терентьев «разорвал» Клебо и Валнеса, заставив их призадуматься»

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко высказался о победе Александра Терентьева в спринте на первом этапе Кубка мира.

«Когда находишься рядом со спортсменом на протяжении долгого времени и на тренировках видишь его работу, то такие результаты становятся ожидаемыми. Соревнования — это венец проделанной работы. Была уверенность в его попадании в топ-3, но его выступление сегодня дорогого стоит. Клебо и Валнес — лучшие спринтеры в классическом ходе, и Александр одержал победу в дисциплине, где Клебо был неимоверно силен. Он просто «разорвал» всех», — цитирует Бородавко ТАСС.

Второе и третье места заняли норвежцы — Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес соответственно. Клебо уступил Терентьеву 1,18 секунды.