Бородавко сравнил своих спортсменов с балеринами

Тренер сборной России Юрий Бородавко сравнил своих спортсменов с балеринами.

«11 спортсменов столь высокого уровня в одной группе — это достаточно тяжело. С лидерами чуть проще: им даешь задание, а дальше просто контролируешь, кто и как с этим справляется. Работая с молодыми, очень много внимания приходится уделять технической работе. Ее мало кто любит, но я всегда привожу в пример балерин, которые стоят у станка каждый день. Постоянная работа над техникой необходима. Пусть не ежедневно, но она должна быть достаточно частой. Это как камертон, заставляющий вспомнить правильные движения. Все-таки во время гонок техника немножечко подламывается», — цитирует Бородавко RT.

Бородавко с 2016 года является тренером одной из трех групп основной сборной России.