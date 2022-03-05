Бородавко считает, что Непряева заслужила выиграть Большой хрустальный глобус

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возможности Натальи Непряевой выиграть «Большой хрустальный глобус», пропуская последние гонки сезона.

«Если Наташа выиграет «Глобус», то все будет заслуженно. У нее колоссальный отрыв. Непряева заслужила этот Кубок. Я очень горд за нее. Гонку сегодняшнюю смотреть не буду.



В Рыбинске я сейчас вижу настоящий ажиотаж лыжного спорта. Все хотят быть похожими на Непряеву, Большунова. Очень приятно. Наслаждаемся той минутой славы, которая выпала нам», — приводит «Чемпионат» слова Бородавко.

Непряева лидирует в общем зачете Кубка мира за 4 гонки до конца сезона-2021/22. Ближайший преследователь россиянки, американка Джессика Диггинс отстает на 252 очка. Отметим, что Диггинс пропустит масс-старт в Холменколене (Норвегия) и не сможет побороться за Кубок мира. Третье место в зачете занимает шведка Эбба Андерсон, которая проигрывает Непряевой 285 очков.