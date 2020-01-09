Бородавко считает, что Непряева способна выиграть «Тур де Ски»

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова на «Тур де Ски». У женщин Наталья Непряева заняла второе место.

— Большунову удалось одержать победу в столь напряженной борьбе, — цитируют Бородавко «Известия». — Он правильно распределил силы в этом недельном марафоне и оказался свежее конкурентов на последнем этапе. Великолепно выступила и Наталья Непряева. Второй год подряд быть на подиуме — это феноменально. Надеюсь, она, как и Большунов, в ближайшие годы займет первое место. С таким характером и работоспособностью ей это вполне по силам.